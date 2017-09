Quick-Step Floors geeft Brits klimtalent James Knox profcontract

Quick-Step Floors heeft de rangen versterkt met de 21-jarige Britse belofte James Knox. Hij ondertekende een contract dat hem tot eind 2019 aan de Belgische WorldTour-ploeg bindt, zo is woensdag bekendgemaakt.

Knox wordt door Quick-Step Floors omschreven als een groot klimtalent. Zo werd hij dit seizoen onder meer tweede in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften achter Bjorn Lambrecht, die op zijn beurt op dezelfde dag een profcontract tekende bij Lotto-Soudal. Knox eindigde hij als achtste in de Ronde van Kroatië, op anderhalve minuut van winnaar Vincenzo Nibali.

“We hadden James al een tijdje op onze radar en we volgden zijn progressie dit seizoen van nabij”, zegt Patrick Lefevere, CEO van Quick-Step Floors. “Het zijn niet alleen zijn resultaten die onze aandacht trokken, zijn juiste houding en toewijding voor de sport waren even indrukwekkend. Hij is een heel beloftevolle klimmer en we gaan de komende jaren voorzichtig omspringen met zijn talent. Tegelijk gaan we hem helpen te wennen aan het leven als profrenner.”

De jonge Brit komt over van Team Wiggins.