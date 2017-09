Vrouw ziet foto’s van het nieuwe lief van haar collega, maar die zijn een onaangename verrassing

Een nieuw lief aan de haak geslagen, dan toon je jouw vlam met grote trots aan je entourage. Dat is precies wat de collega-serveerster van de Amerikaanse Ayana deed, maar die laatste kon haar ogen niet geloven. Ze kende het nieuwe lief van haar vriendin, want het was haar eigen partner.

Ayana legde de pijnlijke situatie afgelopen zaterdag uit aan haar tienduizend volgers op Twitter en gebruikte de hashtag #samebae, waarmee ze bedoelt dat ze allebei - onbewust - dezelfde man delen. “Wanneer een meisje je een foto wil tonen en de Instagrampagina van je lief opent”, staat er nog te lezen bij een foto van een ijzige Beyoncé.

De originele tweet verzamelde meer dan 68.000 likes en werd bijna 29.000 keer gedeeld. Later op de dag gaf de bedrogen vrouw nog meer tekst en uitleg bij de situatie. Zo komen haar volgers te weten dat zij en haar collega vriendinnen werden, onder meer omdat ze elkaar begrijpen als het over mooie mannen gaat, en dat Anyana het spel even meespeelde.

When a girl wants to show you a picture of her fine nigga in her phone and she starts pullin up YOUR mans IG page ?? pic.twitter.com/kR5HQz7AKi — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Na de onthutsende ontdekking, nodigde ze de collega uit bij haar thuis. Ze woont slechts zes straten verder. Een listig plan, want op dat moment zou haar partner ook thuis zijn. In een reeks tweets zegt ze dat de situatie snel escaleerde toen haar partner zijn minnares zag zitten in de zetel. De collega trapte het af en vroeg zich af waarom Ayana het gewoon niet had verteld. De vrouw beklemtoonde dat ze van niets wist en niets zou gedaan hebben indien de man in kwestie had verteld dat hij al iemand had.

Het gevolg? De twee dames hebben hun happy ending en zijn nog steeds vriendinnen, maar Ayana heet de man op straat gezet. Ze voegt er in een tweet aan toe dat ze op familiebezoek is, terwijl hij zijn spullen pakt en dat ze erna haar sloten zal laten veranderen.