Twaalf jaar cel geëist tegen ex-floormanager The Villa: “Gevaar voor maatschappij”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft woensdag twaalf jaar cel geëist tegen Ilias Zohrie, de ex-floormanager van discotheek The Villa. Zohrie staat terecht wegens poging doodslag, afpersing, belaging, slagen en verwondingen en illegale wapendracht.

Zohrie perste The Villa en andere horecazaken jarenlang af. Toen hij zijn “contract” bij The Villa kwijtraakte, nam hij wraak en stak hij oud-portier Luc V. neer met vier messteken. Luc V. (51) werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij overleefde de aanslag.

Volgens het openbaar minister is Zohrie een gevaar voor de maatschappij. Tientallen mensen werden slachtoffer van zijn geweld en bedreigingen, waaronder Suzy Jacques, de ex-vrouw van sterrenchef Wout Bru, met wie Zohrie een tijd een relatie had. De vrouw werd niet alleen regelmatig geslagen, na het verbreken van de relatie reed Zohrie ook doelbewust met zijn auto in op de geparkeerde wagen van de vrouw.