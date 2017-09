Pippa Middleton gaat voor kortere coupe

Net als haar zus Kate heeft Pippa Middleton (34) onlangs flink de schaar in haar haren laten zetten. Ze werd op haar fiets in Londen gespot en dat met een kortere coupe.

Het was een opmerkelijk casual geklede Pippa Middleton die op de fiets in Londen werd gezien. Maar dankzij die sobere outfit met daaronder een paar sneakers, viel haar nieuwe coupe des te meer op. Haar kersverse kapsel lijkt bovendien bijzonder goed op dat van haar zus Kate, die deze zomer al voor korter koos.

Ze vond het duidelijk tijd voor een nieuwe look na een bewogen jaar, waarin ze onder andere in mei trouwde met James Matthews. In plaats van de lange traditionele lokken, was er wel nu ruimte om wat meer te experimenteren.

Een bericht gedeeld door SHOP CELEBRITY FASHION (@by_harmony._insta) op 12 Sep 2017 om 2:15 PDT