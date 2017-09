Moeder schenkt 31 liter borstvoeding aan slachtoffers orkaan Harvey

Terwijl voormalige Amerikaanse presidenten oproepen om slachtoffers van orkaan Harvey, die twee weken geleden heel wat schade aanrichtte in Texas, financieel te steunen, heeft een jonge moeder uit Saint Louis (Missouri) een andere manier gevonden om haar steentje bij te dragen. Danielle Palmer staat 31 liter borstmelk af aan moeders van pasgeboren baby’s in Texas. Op Facebook toont ze een koelkoffer vol flesjes melk.

Danielle werd in februari mama van Truett, maar haar zoontje kan door een aangeboren hartprobleem geen borstvoeding verdragen. Toch besloot Danielle om moedermelk te kolven om vervolgens te doneren aan vrouwen in nood.

Het zwangerschapszorgcentrum Guiding Star Mid-Missouri zorgde ervoor dat in totaal 54 liter ingevroren melk terechtkwam bij moeders in het zwaar getroffen Montgomery County in Texas, die onder andere omwille van de stress vaak zelf niet genoeg borstvoeding kunnen produceren. Nu wachten de slachtoffers van orkaan Irma in Florida.