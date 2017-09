Medisch gezien is het al mogelijk: mannen die zwanger worden

Twintig jaar geleden lachte iedereen zich een breuk met ‘Junior’, de komische film waarin Arnold Schwarzenegger zwanger wordt. Maar in de niet eens zo verre toekomst zou dat echt mogelijk zijn, medisch gezien toch.

“Na een baarmoedertransplantatie zou een man perfect zwanger kunnen worden”, zegt fertiliteitsarts Petra De Sutter van het UZ Gent in Het Laatste Nieuws. “Geen enkel ziekenhuis zal die ingreep echter toestaan. Maar wie weet zijn de geesten over twintig jaar zo geëvolueerd dat we het dan wel normaal vinden?”

In Zweden werden vorig jaar de eerste baarmoedertransplantaties uitgevoerd, met succes. Die gebeurden bij vrouwen die zonder baarmoeder waren geboren. “Op medisch-technologisch vlak zou dat ook bij mannen kunnen”, zegt De Sutter. “Uiteraard is het hebben van een baarmoeder niet de enige voorwaarde voor een zwangerschap. Je hebt ook nog het hele hormonale gebeuren, bijvoorbeeld, maar dat valt allemaal op te vangen met medicatie.”

Maar volgens De Sutter zal geen enkele ethische commissie toestemming geven voor die ingreep. “Maar als het ooit wordt toegestaan, dan zullen homokoppels allicht tot de eerste geïnteresseerden behoren”, klinkt het nog in de krant.