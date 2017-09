Dit is het schokkende moment waarop verjaardagstaart plots in vuurbal verandert Video: Facebook

Verjaardagsfeestje zijn in normale omstandigheden vrolijke gebeurtenissen, althans tot je een afzichtelijke trui cadeau krijgt van een ver familielid. Dit meisje was ook erg in haar nopjes op haar elfde verjaardag, en wilde de kaarsen op haar taart uitblazen om eindelijk aan de lekkernij te kunnen beginnen. Nadat haar familie en vrienden haar op enkele verzen van een verjaardagslied hadden getrakteerd, spoten ze spuitconfetti op het meisje, maar toen ging het mis.

Het elfjarige meisje was omringd door familie en vrienden op haar verjaardag, die haar wilden verrassen door het goedje - dat in de Verenigde Staten Silly String wordt genoemd - op haar te spuiten na het verjaardagslied.

Het ontvlambare polymeer uit de spuitbus kwam echter in contact met een van de kaarsen op de verjaardagstaart, waardoor een vuurbal ontstond, die het meisje volledig opslokte.

Hoewel de vuurbal snel kon worden gedoofd, is het niet duidelijk of het meisje verwondingen overhield aan het onfortuinlijke incident. De video, die in Mexico zou zijn opgenomen, is al miljoenen keren bekeken sinds hij begin september op sociale media verscheen.