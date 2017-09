Voor dit ijsje tel je meer dan 100 euro neer. Zie jij wat er allemaal in zit?

Het bekende Britse warenhuis Selfridges heeft met ijsfabrikant Snowflake Luxury Gelato een wel heel duur ijsje op de markt gebracht. Ze doopten hun creatie Gelato Flake en je betaalt voor de lekkernij 99 Britse pond (110 euro). Maar voor dat geld krijg je natuurlijk ook wel iets in de plaats, zoals in dit geval onder meer gouden parels en Belgische witte truffel.

Zin in een extravagant ijsje? Dan is het misschien een idee om bij een volgende citytrip naar Londen eens bij Selfridges te stoppen en er van de Gelato Flake te proeven. Al moet je voor de creatie van de Italiaanse gelato chef Silvia Gaetta wel 110 euro op zak hebben. Al kwam dat prijskaartje wel niet zomaar aan het ijsje, dat de bijnaam Billionaire’s Soft Serve kreeg, te hangen. Zo duurt het meer dan vier uur om elk component te maken en gaan er heel wat ingrediënten in.

Het traditionele koekje wordt met de hand gemaakt, vervolgens wordt het in chocolade uit Madagaskar gedipt en met gouden parels versierd. Binnenin vind je zeldzame chocolade uit opnieuw Madagaskar terug, gekarameliseerde pecannoten en twee grote bollen ijs, eentje met passievruchtsmaak en eentje met donkere chocolade, Belgische witte truffel en gezouten karamel.

Op het ijsje wordt er nog een schepje bovenop gedaan met een macaron met framboos die geglaceerd is met witte chocolade, Perzisch zeezout, eetbare diamantjes, een chocolade sneeuwvlok met bladgoud, een pipetje met een saus van mango, passievrucht en gember, een lepel in chocolade en goud en nog wat extra bladgoud als kers op de taart.