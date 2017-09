Van Holsbeeck: “Anderlecht staat unaniem achter coach, het grote probleem zijn de lekken”

De 3-0-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München is hard aangekomen bij Anderlecht. Niet zozeer door het resultaat maar wel door de manier waarop en door de rode kaart van Sven Kums. Coach Weiler had de middenvelder immers in de verdediging opgesteld, een gok die niet goed uitdraaide. Manager Herman Van Holsbeeck haastte zich echter om vanmorgen op Radio 1 de coach te steunen en legde de vinger op de wonde: “Het probleem bij Anderlecht zijn de lekken, daar moet Weiler mee leren leven.”

COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Wat als... Sven Kums gewoon op het middenveld had gestaan?

“De ganse spelersgroep heeft enorm gevochten maar in onze groep is er met PSG en Bayern een enorm niveauverschil, dat wisten we”, zei manager Herman Van Hosbeeck vanochtend aan Radio 1. “En na die rode kaart weet je natuurlijk dat het niet makkelijk wordt. Ik heb al gehoord dat het eigenlijk geen strafschop was maar het blijft hoe dan ook een heel harde beslissing: rood en penalty... Met tien tegen elf weet je dat het dan een lange en moeilijke wedstrijd wordt.”

Heeft coach Weiler een fout gemaakt door Kums in de defensie te zetten?

“Ik zal eerlijk zijn: sinds Weiler op Anderlecht aankwam heeft hij vanaf de eerste dag ongelofelijk veel kritiek gekregen, langs alle kanten. Maar ik kan u zeggen: wij staan unaniem achter Weiler. Nu kan je discussiëren over de positie van Kums maar na het uitvallen van Kara moest hij een keuze maken om te proberen achteraan de schade te beperken. Je kan alles op de trainer steken maar we gaan door met Weiler, het is een man met veel kwaliteiten en het is de juiste man op de juiste plaats. Wij steunen hem 100%.”

Of het nog goed komt tussen de coach en de toptransfer, ook na de harde uitlatingen van Weiler meteen na de match?

“Weiler is iemand die zegt wat hij ziet en denkt, zeker meteen na de wedstrijd. Het is een echte Zwitser: hij is rechtlijnig en zegt wat zijn buikgevoel hem ingeeft.”

“En Kums... Het is duidelijk dat die jongen al betere periodes heeft gehad, dat is een feit. Maar als club moeten we Sven steunen. We hebben met hem een contract van vijf jaar getekend: we weten dat hij een goede voetballer is. Deze situatie is niet leuk voor ons en is niet leuk voor Sven. Maar we gaan hem niet laten vallen, zoals we de coach niet laten vallen.”

Lekken in de club

De manager is alvast niet van plan om te bemiddelen tussen de twee: “Het incident van afgelopen weekend (Kums zat eerst niet en dan weer wel in de selectie voor Bayern, red.) is erg hard opgeblazen. Dat is het probleem bij Anderlecht: elke beslissing verschijnt in de krant. We zijn met man en macht naar die lekken aan het zoeken maar dat is een onbegonnen zaak, daar moeten we mee leren leven. Weiler heeft het daar echter heel moeilijk mee: in Duitsland gebeurt zoiets niet, bij ons wel. Maar daar zal hij dus moeten mee leren leven.”

Van een trainersontslag is dus momenteel geen sprake bij Anderlecht. “We zijn amper vijf wedstrijden bezig. Als je het objectief bekijkt: Weiler heeft vorig jaar ongelofelijk hard gewerkt. Twee jaar geleden bestormden de supporters nog het veld om meer inzet te vragen bij de spelers, de coach heeft voor een harde lijn gezorgd. Hij heeft vorig jaar de doelstellingen bereikt, weliswaar niet altijd met mooi voetbal maar we gaan als club en als bestuur die man unaniem verdedigen.”

Een opsteker alvast voor de geplaagde Weiler, die uitgerekend vandaag zijn 43e verjaardag viert...