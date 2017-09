Data werken bekend

Rumst - Het gemeentebestuur maakt bekend dat de doorgang in het Reetse dorpscentrum vanaf oktober moeilijker wordt door broodnodige weg- en rioleringswerken.

Het gemeentebestuur kondigde reeds eerder belangrijke weg- en rioleringswerken in het Reetse dorpscentrum aan. Het was de bedoeling om kort na het bouwverlof van dit jaar de werken te laten aanvangen om zeker te zijn dat ze voor Dorpsfeesten en Tomorrowland beëindigd zouden zijn.

Ondertussen is het bouwverlof reeds enkele weken voorbij maar ging nog geen schop in de grond. Het gemeentebestuur is blij eindelijk de data van de aanvang der werken bekend te kunnen maken. De Steenweg op Waarloos wordt eerst aangepakt op maandag 2 oktober. Twee weken later, op maandag 16 oktober, wordt het centraal gelegen Koningin Astridplein opengebroken.

In functie van de weersomstandigheden wordt het volgen van omleidingswegen gedurende een periode van driekwart jaar nodig. Vooral de werken aan het Koningin Astridplein en het verlengde Eikenstraat zullen een ganse tijd in beslag nemen. Ze worden dan ook in verschillende fases uitgevoerd.

Omdat ze voor bewoners, winkeliers en passanten een grote impact zullen hebben, voorziet hety schepencollege een infomoment op maandag 18 september om 20 uur in het gemeentehuis aan het Kon. Astridplein 12.

Ondertussen kondigt het bestuur ook herasfalteringswerken aan in de Tibur- en Kerkstraat (vrijdag 15 en maandag 18 september) en de Hoge Meentochtstraat 5 (dinsdag 19 en woensdag 20 september) in deelgemeente Rumst. De hinder hierdoor blijft beperkt.