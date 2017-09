Peeters vindt 300 miljoen euro voor begroting

Brussel - Een opsteker voor de federale regering en voor de begroting: volgens nieuwe cijfers van de RVA zullen de uitgaven voor werkloosheid volgend jaar 312 miljoen lager uitvallen dan eerder ingeschat. Dat schrijven De Standaard en Het Belang van Limburg woensdag.

De federale topministers buigen zich woensdag in de kern over de losse eindjes van het Zomerakkoord. Daarin werden de grote lijnen van de begroting voor 2018 uitgetekend, maar een hele reeks maatregelen - op het vlak van fraudebestrijding, sociale zaken of werk - zijn nog niet ingevuld.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kan zijn collega’s meteen een belangrijke meevaller voorleggen. Volgens nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zullen de werkloosheidsuitgaven volgend jaar nog veel sterker dalen dan aanvankelijk ingeschat. De RVA houdt nu rekening met een bijkomende daling van de uitgaven met 312 miljoen euro.

Ook dit jaar zullen de uitgaven lager liggen dan de experts van het Monitoringcomité deze zomer hadden geraamd. De RVA rekent op een bijkomende daling met 107 miljoen. In twee jaar tijd zullen de RVA-uitgaven daardoor met meer dan 800 miljoen gedaald zijn, goed voor 10 procent van de werkloosheidsuitgaven.