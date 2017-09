Vakbonden dreigen met stilleggen kernreactor

Mol - Het gemeenschappelijk vakbondsfront LBC-BBTK heeft bij de directie van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) een stakingsaanzegging gedaan voor vrijdag. In dat geval moet volgens de procedure de kernreactor van het SCK worden stilgelegd.

De directie bevestigt de brief met de stakingsaanzegging: “Morgen wordt er met de bonden rond de tafel gezeten om de zaak op te lossen”, zo luidt het. “Het gaat over een werknemer die zijn ontslag betekend kreeg.”

De vakbonden zijn niet te spreken over de gang van zaken. “De directie volgt bij ontslagen al een hele poos niet meer de afgesproken CAO”, zegt Stan Hens van de socialistische bediendenvakbond BBTK. “Het ontslag van deze werknemer is de druppel die de emmer doet overlopen. Het gaat hier over mensen met een vaste betrekking, daarover bestaat een CAO die zegt dat zo’n ontslag moet worden voorgelegd aan de vakbonden, tenzij het bedrijf een ruimere ontslagvergoeding betaalt. Maar bij het SCK is het de gewoonte geworden om die ontslagvergoeding gewoon te betalen. En die kan bij veel dienstjaren flink oplopen.”

De BBTK zegt er geen moeite mee te hebben dat mensen ontslagen worden als ze herhaaldelijk slechte evaluaties krijgen “maar in dit geval is daar geen sprake van”. De vakbonden vinden dat vaste medewerkers gewoon uitbetalen als ze hun C4 krijgen de procedure uitholt.”

Stakingsaanzeggingen bij het SCK zijn even zeldzaam als stakingen zelf: “Een drietal bij mijn weten op 35 jaar tijd”, zegt Stan Hens. “Telkens over de grote dossiers: het wegvallen van de 14de maand bij SCK, 10% loonsvermindering opgelegd door de regering. En de dreiging om aan de verlofdagen te morrelen.

Kernreactoren

Als het overleg tussen bonden en directie vandaag niks oplevert en er effectief gestaakt wordt dan moeten de twee reactoren van het SCK worden stilgelegd. Reactor BR1 werkt sinds de komst van reactor BR2 niet meer continu, maar enkel op intern of extern verzoek. Reactor BR2 behoort tot de krachtigste en meest flexibele onderzoeksreactoren ter wereld. De reactor werkt sinds de opstart in 1962 op uranium. De BR2-reactor neemt 20 tot 25% van de totale wereldproductie van de belangrijkste radio-isotopen op zich. Deze radio-isotopen zijn onmisbaar in de diagnose en de behandeling van bepaalde kankers.