Mercedes lanceert deze exclusieve ‘hypercar’ ook in Vlaanderen: prijskaartje 2,2 miljoen

Prijskaartje: 2,275 miljoen euro. Van 0 naar 200 kilometer per uur in zes seconden, waarvoor de auto zijn 1.000 pk aanspreekt. De Project One, de nieuwe hypercar van Mercedes, is peperduur en supersnel speelgoed. De Duitse autobouwer zal maar 275 stuks maken. Eentje daarvan scheurt binnenkort op de Vlaamse wegen.

“Dit is de eerste hypercar, de overtreffende trap van de supercar”, zegt autokenner Tony Verhelle van AutoGids. “Alle techniek die erin steekt, is speciaal ontworpen voor deze wagen.”

De kostprijs is dan ook navenant. 2,275 miljoen euro. Zonder btw. “Maar zelfs dan denk ik niet dat Mercedes uit de kosten raakt”, zegt Verhelle. “Dat is ook het doel niet, het gaat om de uitstraling op technologisch vlak.”

Elke morzel spitstechnologie die de ingenieurs konden bedenken, steekt in de Project One, die gisteren op de autobeurs in Frankfurt aan de wereld werd getoond. Het hybridevoertuig is gebaseerd op een formule 1-wagen, getuige een topsnelheid van 350 kilometer per uur, maar dan met alle mogelijke comfort: kuipstoelen, verstelbare pedalen, noem maar op.

Het is dan ook een exclusief beestje. Mercedes zal wereldwijd hoop en al 275 stuks verdelen, die intussen allemaal al een eigenaar hebben. Geïnteresseerden moesten zich inschrijven op een wachtlijst. Twee Belgen, waaronder één Vlaming, mogen er eentje kopen. “Die beslissing gebeurt via een verdeelsleutel per land”, zegt woordvoerder Christophe Vloebergh van Mercedes-Benz Belgium.

De twee gelukkigen zullen nog anderhalf jaar moeten wachten eer hun speelgoed de band afrolt. Voorlopig rijden er enkel prototypes rond in de labo’s van Mercedes. En ook daarna blijft de kans klein dat je een hypercar op de E40 zal zien scheuren, want de wagens zijn niet bedoeld voor dagelijks gebruik. Om de 1.500 kilometer moeten ze binnen voor onderhoud. “Ze zullen enkel buitenkomen om een ritje te maken bij mooi weer”, zegt Verhelle.