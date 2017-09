Alison Van Uytvanck in drie sets naar achtste finales WTA Quebec

Alison Van Uytvanck (WTA-98) heeft zich dinsdag voor de achtste finales van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Quebec geplaatst. De 23-jarige Vlaams-Brabantse, zevende reekshoofd op het Canadese hardcourt, had wel de handen vol met thuisspeelster Carol Zhao (WTA-241), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stond. In 2 uur en 3 minuten werd het 4-6, 6-2 en 7-6 (7/1).

Om een plaats in de kwartfinales neemt Van Uytvanck het op tegen de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic (WTA-174). Die ontdeed zich met 6-4 en 6-1 van de Russische kwalificatiespeelster Alla Kudryavtseva (WTA-292). Van Uytvanck won haar enige vorige duel met Erakovic. Eind juni versloeg ze de 29-jarige Nieuw-Zeelandse in de halve finales van het ITF-grastoernooi in Ilkley met 6-4 en 6-2.