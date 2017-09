EU zet licht op groen voor achtduizend gratis wifi-plekken in heel Europa

Het Europees Parlement heeft het WiFi4EU-initiatief gelanceerd. Dat moet ervoor zorgen dat over de hele EU zes- tot achtduizend snelle en gratis wifihotspots (in bibliotheken, parken, trein- en busstations) worden aangelegd.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is opgetogen. “Slechts één op de drie Europeanen die op het platteland wonen, kan vandaag gebruikmaken van een snelle internetverbinding. Een digitale kloof is een sociale kloof en die kan nu worden gedicht.” Zijn collega Anneleen Van Bossuyt (N-VA) spreekt over 120 miljoen euro weggegooid belastinggeld. “Europa had beter ingezet op 5G mobiele verbindingen en supersnel internet.”