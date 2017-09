Start-up iPee krijgt van stadsbestuur kantoorruimte in Singapore

Antwerpen - De Antwerpse start-up iPee, die sensoren ontwikkelt voor sanitaire voorzieningen, krijgt van de stad Antwerpen gratis kantoorruimte in Singapore. De stad ondersteunt iPee ook op vlak van communicatie en marktonderzoek. Daardoor krijgt het bedrijfje de kans om door te breken op de Zuidoost-Aziatische markt.

Met de sensoren die iPee maakt, wordt de hoeveelheid spoelwater aangepast aan elk toiletbezoek. Op evenementen of in sportstadia wordt er bijvoorbeeld veel gedronken, waardoor de urine lagere concentraties heeft. Daardoor is er minder spoelwater nodig na een plasbeurt. In ziekenhuizen worden dan weer veel medicijnen genomen, waardoor er meer stoffen in de urine zitten. Dan is er meer spoelwater nodig. Door het spoelvolume voor iedere gebruiker op elk tijdstip van de dag aan te passen, wordt veel water ­uitgespaard.

“We onderhandelen met verscheidene buitenlandse producenten van sanitaire installaties om onze sensoren op de markt te brengen”, zegt Jan Schoeters, ­mede-oprichter van iPee. “Een stek in het kantoor in Singapore kan ons daarbij helpen.”

Eerder wees de stad ook al kantoorruimte in Singapore toe aan vier andere start-ups.