Nemen controleurs het dierenwelzijn wel ter harte?

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts moet zich in zijn vleesarme maaltijd verslikt hebben toen hij de beelden onder ogen kreeg van het slachthuis in Izegem. Nog geen half jaar na het schandaal in Tielt duiken alweer nieuwe harde beelden op in de vleessector.

Weyts gooit de bal nu niet alleen naar het slachthuis, maar ook naar het Federale Voedselagentschap (FAVV). De controleurs bezoeken de slachthuizen met grote regelmaat, maar ze nemen het dierenwelzijn niet ter harte zoals Weyts dat zou willen. Het FAVV ressorteert onder minister Daniel Ducarme (MR), die sinds zijn aantreden in juli ook al de fipronileieren op zijn bord kreeg. Het kan nog een hartig gesprek worden tussen de federale en de Vlaamse excellentie.

Intussen rijst weer de vraag of het wel mogelijk is 911.370 runderen per jaar diervriendelijk te slachten. Sterker nog, de beelden bevatten eigenlijk niets nieuws. Zo is het al langer geweten dat het met de verdoving van runderen soms misloopt – naar schatting gebeurt dat bij 1 op de 20 tot 25 dieren – waarna ze min of meer bij bewustzijn worden opgetakeld en gekeeld. “De dieren zijn vaak in paniek en schudden met de kop. Dan schiet je al eens naast de juiste plek met het verdovende penschiettoestel”, zei een dierenarts in de debatten na Tielt. “Het is niet mooi om te zien.”

Dit is precies wat er te zien is in de montage van organisatie Animal Rights, die de beelden in Izegem maakte met verborgen camera’s. Het moet ook altijd snel gaan in een slachthuis. Wat doe je dan met een volwassen rund dat niet vooruit wil?

Toch is het mogelijk om zowel economisch rendabel als diervriendelijk te slachten, zegt Jos Van Thielen, expert bij Thomas More en KU Leuven, die samenwerkt met Dierenwelzijn en vandaag zelf naar Izegem gaat met een team. Volgens hem kun je de dieren sturen zonder bruut geweld en wel door inzicht in hun gedrag. “Met enkele grote varkensslachterijen zijn we daar al een paar jaar met succes mee bezig”, zegt hij.

In samenwerking met de slachthuisfederatie FEBEV willen Van Thielen en collega’s heel de sector begeleiden naar een andere aanpak. Het zal op deze manier moeten – in combinatie met controles die iets meer voorstellen dan vandaag het geval is. Want dat we allemaal vegetariër worden, wat de wens is van de mensen van Animal Rights, dat zit er nog lang niet in.

We gaan nog vele discussies moeten voeren over de vleesindustrie, de enige waarvan de producten levende wezens zijn. In tussentijd moeten ministers en slachthuizen er alles aan doen om te garanderen dat achter het runderlapje op ons bord geen onvervalst horrortafereel schuilgaat.