Man gaat over de kop en blijft steken in gracht: bevrijd door brandweer

Stabroek - Aan het Oudbroek in Stabroek is een man met zijn wagen overkop in de gracht terechtgekomen. De brandweer kon de gewonde man bevrijden. Mee aan boord zat zijn Mechelse herder.

De man raakte om onduidelijke reden van de baan af, ging over de kop en bleef steken in de gracht, tussen rijbaan en de velden. Het duurde nog even voor het ongeval werd opgemerkt, want de plek is redelijk verlaten en de koplampen of richtingaanwijzers van de wagen waren nog nauwelijks zichtbaar. Een voorbijgangster kon de hulpdiensten verwittigen, waarna de brandweer de man langs de zijde van de velden kon bevrijden. Hij is naar de kliniek overgebracht.

Ook zijn hond is gecontroleerd door een dierenarts. De Mechelse herder zat de hele tijd mee in de wagen en moest met het baasje wachten tot de brandweerlui de wagen konden openen.