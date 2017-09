Malle - Het doorgaand vrachtverkeer in Malle brengt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gedrang. “We zullen tol moeten heffen in de hoop dat chauffeurs opnieuw voor de autostrades kiezen”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM) boos.

Twee dodelijke ongevallen in nog geen twee weken tijd zijn voor de burgemeester de druppel die de emmer doet overlopen. Zowel in het dorpscentrum van Westmalle als in dat van Oostmalle staken twee oudere ...