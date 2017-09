Beerse - Het schepencollege van Beerse heeft een advies gegeven over de mogelijke uitbreiding van het recyclagebedrijf Adams op Polendam. De gemeente is alleen voorstander van een uitbreiding in de breedte maar niet in de diepte.

Het gemeentebestuur van Beerse heeft een advies opgesteld over de mogelijke uitbreiding van het bedrijf Adams. Die plannen zijn een doorn in het oog van bewoners van de achterliggende Ginnekenshoek.