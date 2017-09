Kempense zussen verliezen in één klap 106.000 euro na spannende ontknoping in ‘The Wall’

In de tweede aflevering van The Wall is de spanning weer hoog opgelopen. De zussen Karolien (30) en Charlotte (27) uit de Kempen namen het deze keer op tegen de wispelturige Wall. Voor het eerst worden de gevolgen van het aangeboden contract overduidelijk.

Na een moeizame start wist Charlotte – die aan de zijde van Niels Destadsbader de groene en rode ballen onder controle probeerde te houden in de studio – maar liefst 120.815 euro te verzamelen. Een gigantisch hoog bedrag.

De spanning steeg dan ook naar een hoogtepunt toen ze met haar zus Karolien herenigd werd. Zij beleefde het spel de hele tijd vanuit een geluidsdichte cabine, van waaruit ze de vragen beantwoordde. Karolien was zich niet bewust van het spel dat haar zus ondertussen met de ballen had gespeeld.

De twist aan het einde van het programma sloeg in als een bom. Karolien vertelde haar zus dat ze het zekere voor het onzekere had genomen en haar handtekening had gezet onder het aangeboden contract ter waarde van 14.614 euro. De zussen zagen hun winst dus in één klap met zo’n 106.000 euro dalen.

Hoewel er traantjes vloeiden bij Karolien en Charlotte is hun zussenband gelukkig meer dan opgewassen tegen de bikkelharde Wall. Met het bij elkaar gesprokkelde bedrag willen ze graag samen op citytrip gaan. Een deel van de winst zal ook naar Think Pink België gaan, een goed doel dat ze onvoorwaardelijk steunen nadat hun mama tweemaal borstkanker overwon.