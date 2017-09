Beroep houdt doder in cel

Mol -

De raadkamer in Turnhout besliste dinsdag Ekrem S. (29) uit Mol vrij te laten onder voorwaarden. De man stak in oktober vorig jaar Johnny Hensen (28) uit Neerpelt dood in café L’Estrade in Mol. Omdat het Openbaar Ministerie meteen beroep heeft aangetekend, blijft de verdachte nog minstens veertien dagen in voorarrest.