Wilrijk - de Craeybeckxtunnel, waar dagelijks duizenden auto’s passeren, is hét te mijden punt als het gaat om de uitstoot van NO2 ofwel stikstofdioxide. Dat blijkt uit een meting van Greenpeace, dat eerder in de andere steden al soortgelijke tests deed.

De tunnel in het zuiden van Antwerpen spant de kroon als het om uitstoot gaat. Maar ook de Meirbrug in het oude centrum van de stad, de Carnotstraat bij het station en de Turnhoutsebaan in Borgerhout ...