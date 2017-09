Zo draag je zomeritems in de herfst

Tijd om je favoriete zomerjurkjes terug in de kast te hangen? Nog niet! Met een paar simpele stylingtips kan je gerust je zomergarderobe dragen in de herfst.

Extra warmte met een cardigan

Je zomerse outfit herfstproof maken? De juiste oversized cardigan of trui maakt je outfit af, inclusief wat extra warmte. Kies voor neutrale kleuren zodat je jurk of blouse de eyecatcher blijft van je outfit. Mix je luchtige jurk met een stoere sweater en je hebt meteen een nieuwe combinatie in je kast hangen.

Tip: maak wel het onderscheid tussen ‘hoogzomer’ en ‘tussenseizoen’. Een kaftan in de herfst? Maybe not.

Werk in laagjes (veel laagjes!)

Soms heb je meer stijladvies nodig dan: ‘draag er een blikdichte panty onder’. Natuurlijk maakt het elk jurkje herfstproof, maar waarom zou je je jurk niet over een broek dragen? Combineer je hemdjurk met een strakke skinny of leatherlook broek. Of draag een dun truitje met lange mouwen en stoere boots onder je kanten jurkje en geef je jurk een compleet een andere look.

Sokken in sandalen…Niet enkel voor nerds!

Het is weer sociaal acceptabel om sokken in sandalen te dragen. Heer en meester op de catwalk, nu ook in jouw garderobe? Draag een opvallend glittersokje in je platform sandalen of combineer je printed socks met kitten heels.

Tip: Platte sandalen of espadrilles zijn écht niet gemaakt voor een sokje. De favoriete 'look' van je opa mag je dus achterwege laten.