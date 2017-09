Boechout - De handelaars in en rond de Heuvelstraat organiseren komende zondag voor de vijfde keer ‘Heuvel in the Picture’.

"Met dit evenement willen we onze klanten iets teruggeven”, klinkt het. De eet- en drankstandjes gaan open om 13u. Om 14.30u begint een modeshow. De presentatie is in handen van Radio 2-Madam Cathérine Vandoorne en Andy Peelman, Koen uit De Buurtpolitie.

Het evenement is uitgegroeid tot een feest waarbij alle handelaars in en rond de Heuvelstraat zijn betrokken.