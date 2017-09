Na beelden slachthuizen: BV's willen ons overtuigen minder vlees te eten

Gruwelijke beelden over dierenleed, zoals bijvoorbeeld die uit het slachthuis van Izegem, hebben wel degelijk een effect op ons eetgedrag. Steeds meer mensen eten bewust minder vlees dan vroeger. De verkoop is in tien jaar tijd dan ook met een zevende gedaald.

Dat mensen minder vlees eten heeft te maken met milieuzorg en met onze gezondheid, maar ook de verschillende berichten over dierenleed spelen een rol. Het is niet zo dat er meer vegetariërs zijn dan vroeger. Het aantal vegetariërs is de laatste vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven, zo blijkt uit cijfers van vzw Eva en Ivox, maar wellicht zal ook dat nog veranderen.

Enkele BV's, met steun van de vzw Eva, hebben ondertussen een brief geschreven waarin ze oproepen om geen vlees meer te eten. "Wij zijn ervan overtuigd dat er maar één manier is om er zeker van te zijn dat er voor jouw maaltijd geen dieren hebben moeten lijden: door ze niet op te eten", luidt het.

De vzw Eva start woensdag met een campagne om zoveel mogelijk Vlamingen te overtuigen om hun vleesconsumptie terug te dringen. De brief is onder meer ondertekend door Veerle Baetens, Clara Cleymans, Ann Ceurvels, Dimitri Leue, Erika Van Tielen en Murielle Scherre.

"Uit een steekproef bleek vorig jaar dat 16 procent van de Vlamingen minstens drie dagen per week vegetarisch eet", zegt woordvoerster Nena Baeyens van vzw Eva. "Volgend jaar peilen we opnieuw, maar het lijkt er wel op dat de vreselijke filmpjes met dierenleed de interesse om vegetarisch of veganistisch te leven wel aanwakkert."