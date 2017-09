Stabroek - Het gaat goed met Bambi. Vorige week werd het veulen van amper enkele dagen oud in Heist-op-den-Berg brutaal achtergelaten, onderkoeld en verzwakt. De Stabroekse Paardenambulance haalde het op en merrie Julleke bekommert zich nu over de pony.

“Het veulentje is door het oog van de naald gekropen. Toen we het vorige week op vraag van de lokale politie gingen ophalen in Heist-op-den-Berg was het diertje onderkoeld en er slecht aan toe. ...