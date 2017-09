Regen? Met deze schoenen houd je het droog én modieus

September is begonnen en dat betekent…herfstweer! Rubberlaarzen zijn het perfecte schoeisel, maar stijlvol? Niet echt. Deze schoenen houden je stijlvol droog!

Sneakers in weer en wind

Sneakers zijn al langer de beste vriend van fashionista’s tijdens stevige buien. Een stevige sneaker in een donkere kleur is ideaal. Vermijd een sneaker in een lichte kleur, daar zie je vlekken natuurlijk sneller op. Het perfecte materiaal? Waterafstotend leder!

Herfst = enkellaarsjes

Platte enkellaarsjes of stoere motorboots overleven elke regenbui met glans. Wel opletten dat je je laarsjes regenproof maakt met een waterafstotende spray, aangepast aan jouw schoeisel.

Uitgeregend? Niet met een derby!

Een klassieke veterschoen, derby of geklede instapper is regenproof, zonder afbreuk te doen aan je stijlvolle outfit. Een lacquer paar, dat trouwens helemaal on-trend is dit najaar, houd je voeten extra droog!