Ranst - In een loods langs de Emblemseweg werd gisteren een aanzienlijk drugslab opgerold. Vijf mannen, onder wie de bewoner van het pand, werden aangehouden. De politie was uren in de weer.

De federale gerechtelijke politie kreeg maandagmiddag informatie dat er in de regio Malle-Zoersel-Ranst een drugslab opgezet was. Onderzoek van de speurders mondde nog dezelfde dag uit in een huiszoeking ...