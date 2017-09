Deze vijf dames zijn de échte Brasschaatse huisvrouwen: “Witte wijn, cava...? Geen tijd voor!”

Brasschaat -

In Antwerpen loopt nog tot 24 september het toneelstuk Brasschaatse Huisvrouwen. In dat stuk worden vijf Brasschaatse dames voorgesteld die hun dagen in ledigheid doorbrengen met de nodige witte wijn en cava, en wegsmelten bij hun ‘gast’ Ron Moss. Wij gingen op zoek naar vijf tegenhangers in het dagelijkse Brasschaatse leven. Zij lusten misschien wel een glaasje witte wijn, maar hebben daar niet altijd de tijd voor.