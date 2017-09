Vlaamse jongen (17) komt om tijdens vakantie in Portugal

Een 17-jarige jongen uit de Oost-Vlaamse gemeente Laarne is maandagochtend overleden in Portugal. Hij was aan het zwemmen in een vakantiedomein toen hij om het leven kwam.

Karel V. was maandagochtend aan het zwemmen in het Portugese vakantiedomein dat hij met enkele vrienden bezocht toen hij plots het bewustzijn verloor. Pogingen om hem te reanimeren haalden niets uit: de jongeman overleed ter plaatse. Wat er precies met hem gebeurd is, is nog onduidelijk.

V. zou in oktober starten met zijn opleiding geneeskunde aan de UGent. Hij was in Portugal aan het genieten van zijn laatste weken vakantie. Dinsdag zou hij weer op het vliegtuig stappen naar ons land om aan zijn opleiding te beginnen.

Het overlijden wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De ouders van V. zijn maandag naar Portugal vertrokken om met het lichaam van hun zoon terug te keren naar ons land. Zijn broer was maandag al terug en verwerkt het verlies bij zijn familie.