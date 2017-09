Grobbendonk - Een 24-jarige uit Grobbendonk zit in voorarrest op verdenking van heling en zware diefstal. Tijdens een huiszoeking bij hem werden gestolen spullen gevonden.

Hij zou betrokken zijn geweest bij inbraken in de zone Neteland. De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag zijn aanhouding met een maand verlengd. Een kompaan zit al sinds juli in de gevangenis.