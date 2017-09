Harrison Ford springt uit limo om het verkeer te regelen

De bekende Amerikaanse acteur Harrison Ford is het gewend om de held te spelen als Indiana Jones. Maar deze keer was hij een held in het échte leven. De 75-jarige man stapte namelijk uit zijn limo om het verkeer te regelen nadat het strop zat door een auto-ongeluk.

Er was een enorme file ontstaan in New York toen er zich een auto-ongeluk voordeed in een tunnel. Ford besloot uit zijn limousine te stappen en het verkeer te regelen. De acteur, die een kostuum droeg en zonnebril, wees iedereen de weg en zorgde ervoor dat er opnieuw een beetje beweging kwam in het verkeer. Nadat alles weer min of meer in orde was, stapte hij in zijn limousine om daarna te doen alsof er niks gebeurd was.