Ribbreuk(je) Nibali en twijfelachtig voor WK in Bergen

Vincenzo Nibali heeft aan een val in de Vuelta een gebroken rib overgehouden en is bijgevolg twijfelachtig voor het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen (24 september).

Nibali kwam afgelopen zaterdag tijdens de etappe met aankomst op de Angliru schijnbaar onschuldig ten val tijdens een afdaling. De Italiaan van Bahrein-Merida liet alsnog een radiologisch onderzoek uitvoeren. Daaruit bleek dat hij een minuscule ribfractuur had opgelopen. Nibali moet nu enkele dagen rusten waarna zijn situatie opnieuw zal bekeken worden. Hierdoor is het niet zeker of hij zal kunnen deelnemen aan het WK in het Noorse Bergen. Met Trentin, Moscon en eventueel ook Viviani beschikt Italië over genoeg troeven om een rol van belang te spelen.