Ranst - De federale gerechtelijke politie heeft afgelopen nacht een groot drugslabo ontmanteld in Ranst. De speurders hadden maandagnamiddag de informatie gekregen dat er in de omgeving van Zoersel-Malle-Ranst een labo was waar synthetische drugs geproduceerd werden.

“Verder onderzoek leidde de speurders naar een pand aan de Emblemseweg in Ranst”, bevestigt parketwoordvoerder Ken Witpas. “In een bijhorende loods werd een professioneel geïnstalleerd laboratorium aangetroffen waarin amfetaminen geproduceerd werden.”

De speurders troffen in de loods ook een aanzienlijke hoeveelheid chemisch afval aan, resten van de productie van de drugs. “Vijf personen konden in de loop van de avond worden gearresteerd”, aldus Witpas. Het gaat om vier Nederlanders en een Belg van Roemeense origine. “Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van inbreuken op de drugswetgeving en de deelname aan een criminele organisatie”, zegt Witpas. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken hoe lang de bende al synthetische drugs produceerde in het pand in Ranst. Volgens onze informatie ging het om een groot labo.