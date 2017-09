Gucci wordt beschuldigd van het kopiëren van kleine ontwerper, maar lost dat op heel eigen manier op

Gucci heeft aangekondigd dat het zal gaan samenwerken met Dapper Dan. Hij was in de jaren 80 diegene die op illegale wijze de stoffen van grote modehuizen kopieerde en daar eigen creaties mee maakte die hij aan zwarte bekendheden verpatste. Uiteindelijk werd hij door die labels ook ten val gebracht, maar nu brengt Gucci een eerbetoon en helpt het hem zijn kledingzaak te heropenen. Dat gebeurt wel pas nadat de Italianen er zelf van werden beschuldigd hem op hun beurt te hebben gekopieerd.

Dapper Dan, ook wel bekend als de hiphopkleermaker van Harlem, moest 25 jaar geleden de deuren van zijn winkel sluiten nadat onder meer Fendi hem voor de rechter had gedaagd omdat hij hun ontwerpen gebruikte voor zijn eigen creaties. Hij had een voorliefde voor dure labels zoals Gucci, Louis Vuitton en dus Fendi en op hun beurt werden welvarende Afro-Amerikaanse rappers en andere celebrities graag gezien in zijn bootleg versies van de designermerken.

(lees verder onder de foto)

Deze week kondigde Gucci echter aan dat het Dapper Dan zal helpen om zijn winkel en atelier weer op te starten. Bovendien kreeg hij de toestemming van het Italiaanse modehuis om voortaan op legale wijze hun stoffen te gebruiken. Daarnaast zal Dan in de lente ook nog opgevoerd worden in een reclamecampagne van Gucci.

Twist

Eigenaardig genoeg is er nog een twist aan dit hele verhaal. Hoewel Dan de eerste was die Gucci gebruikte om kledingstukken te creëren, kreeg Gucci zelf heel wat kritiek te slikken toen het in mei een model de catwalk opstuurde in iets wat verdacht veel leek op een ontwerp dat Dan in 1989 persoonlijk voor atlete Diane Dixon had gemaakt. Het was Dixon die via Instagram Gucci op het matje riep. "Pas nu hebben ze het begrepen. Zij het wel veel te laat", klinkt het daarin. Het lijkt er in elk geval op dat Dan nu eindelijk de erkenning krijgt die hij al die jaren al verdiende.