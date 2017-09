Gemeente Molenbeek overhandigt sleutel Edmond Machtensstadion aan RWDM

Sint-Jans-Molenbeek - Voetbalclub RWDM is voortaan de enige voetbalclub in het Edmond Machtensstadion in Sint-Jans-Molenbeek. Het gemeentebestuur en de Brusselse traditieclub hebben na een lange stadionsaga een overeenkomst bereikt voor onbeperkte duur. Burgemeester Françoise Schepmans (MR) wil met RWDM een positief verhaal schrijven voor Sint-Jans-Molenbeek en haar jonge voetballers, zo zei ze dinsdagmiddag aan de pers.

De voorbije jaren was WS Brussel de hoofdgebruiker van het Edmond Machtensstadion, RWDM moest als tweede huurder vrede nemen met minder ruimte. Dat zorgde voor wrevel tussen beide clubs. Door strubbelingen met White Star groeide bij het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek de sympathie voor het toen nog kleinere RWDM. Afgelopen zomer bereikte de stadionsaga een kookpunt en werd White Star op politiebevel aan de deur van het Machtensstadion gezet.

“We draaien de pagina definitief om en kijken naar de toekomst”, aldus Schepmans op een persconferentie in de Raymond Goethalstribune. “We zijn ervan overtuigd dat RWDM een betrouwbare en dynamische partner zal zijn. Het gemeentebestuur sprak unaniem haar steun uit voor het partnerschap. We doen dit vooral met de jongeren van Molenbeek in het achterhoofd. Zij moeten in een goede omgeving, met een correcte omkadering kunnen voetballen.”

In het exploitatiecontract is geen huurprijs opgenomen. “RWDM levert een publieke dienst aan de gemeente door de jongeren van straat te houden en het iconische Edmond Machtensstadion te onderhouden”, verklaarde Karim Majoros (Ecolo), schepen van Gemeentelijke Eigendommen.