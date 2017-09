Ze overleefde een zuuraanval en deelt nu een selfie zonder make-up

De 21-jarige Resham Khan, die op haar verjaardag in juni het slachtoffer werd van een zuuraanval, heeft een selfie met én zonder make-up gedeeld op haar blog. Daarmee wil ze lotgenoten hoop geven.

Resham liep brandwonden op aan haar linkeroog, gezicht, een schouder, armen en benen en is vanaf het begin heel open over haar herstelproces. Onlangs deelde ze op Instagram een nieuwe ervaring met make-up. Ze besloot zichzelf mooi op te maken voor het Offerfeest, maar de cosmeticaproducten prikten op haar huid waardoor ze haar normale beautyroutine niet kon voltooien. Hoe dan ook reageerden veel mensen vol lof op haar look maar nu de foto’s zijn gedeeld, wil ze een en ander verduidelijken op haar blog.



Een bericht gedeeld door Resh (@reshkhan_) op 2 Sep 2017 om 11:13 PDT



“Mezelf schminken is moeilijker geworden. Het doet al pijn als ik nog maar een beetje oogschaduw aanbreng. Daarom deed ik er niet veel op. Ik mis het om te experimenteren met oogmake-up. Ik verlang naar valse wimpers. Maar met een beetje tijd en hulp van mijn dokter, wordt het op een dag hopelijk weer mogelijk”, schrijft ze.

“Make-up heeft me een fantastische look bezorgd. De foto’s zijn in goed licht genomen en ik draaide mijn minst aangetaste zijde van mijn gezicht naar de camera. Maar sla niet in paniek als je mijn foto’s ziet en probeer zeker niets te bereiken wat onmogelijk is. Het is zwaar. Ik hou van de complimentjes die ik heb gekregen, maar de realiteit is dat ik met een laagje make-up mezelf niet ben. Ik kan me niet voordoen als iemand anders”, luidt de boodschap aan lotgenoten.

De jongedame gaf haar volgers een reality check en counterde haar ‘perfecte’ look met foto’s zonder schmink. Ze geeft nog een paar details van haar herstelproces. “Ik herstel goed en ben nu begonnen aan de lange weg om mijn oog te reconstrueren”, schrijft ze erbij.