Antwerp Airport heeft “beste zomer ooit” achter de rug

Deurne - De luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen hebben in juli en augustus een recordaantal reizigers ontvangen. In een persbericht spreken ze over de “beste zomer ooit” voor beide luchthavens. De groei in het aantal passagiers danken de luchthavens vooral aan de nieuwe bestemmingen en extra capaciteit van de vluchten van reisorganisator TUI.

De luchthaven van Antwerpen telde in juli en augustus 53.548 reizigers, of 21,9 procent meer dan in de zomermaanden van vorig jaar. De luchthaven van Oostende-Brugge zag een stijging van 27,7 procent, naar 106.090 reizigers.

“De stijging voor beide luchthavens toont aan dat regionale luchthavens aan belang winnen en dat reizigers makkelijker de weg ernaartoe vinden”, klinkt het. In beide luchthavens zijn dit jaar nieuwe vertrekhallen gebouwd.