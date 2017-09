Grootschalige campagne moet jongeren uit ‘probleemwijken’ als Borgerhout een boost geven

Borgerhout - Op de sociale media start dinsdag de campagne ‘Impact! die kwetsbare jongeren uit probleemwijken oproept om hun potentieel te benutten. Acht jonge rolmodellen trekken de campagne van de Koning Boudewijnstichting, die de steun kreeg van de federale overheid, zo schrijft De Morgen.

Na de aanslagen van 22 maart en de recente onlusten in Borgerhout dreigt er fatalisme bij jongeren in probleembuurten in ons land, schrijft de krant. Jongeren hebben er het gevoel niet mee te tellen of geen kansen te krijgen. De campagne moet kwetsbare jongeren uit steden als Molenbeek, Antwerpen en Luik daarom een boost in zelfvertrouwen geven.

De campagne gaat samen met twee oproepen van de Koning Boudewijnstichting. Zo kunnen jongeren uit vijftien steden en gemeenten zich kandidaat stellen voor een beurs om hun eigen plannen te ontwikkelen. Een tiental organisaties maakt ook kans op maximaal 10.000 euro steun voor een van hun projecten.

“Hart van jongeren herwinnen”

“Ik zeg al langer dat we eraan moeten werken om het hart van jongeren te herwinnen. Hen tonen dat ons land heel veel kansen te bieden heeft voor hen die ervoor willen gaan. Hopelijk kan deze campagne het virus om de handen uit de mouwen te steken, helpen verspreiden”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.