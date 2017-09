Angelina Jolie verschijnt voor het eerst sinds lang met al haar kinderen op rode loper

De première van 'First They Killed My Father' was voor Angelina Jolie (42), die de film regisseerde, een belangrijk moment dat ze duidelijk met al haar zes kinderen wilde delen. Dus verscheen ze voor het eerst sinds lang en na de scheiding van Brad Pitt op de rode loper van het filmfestival van Toronto met Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) en de tweeling Knox en Vivienne (9).

Tegenwoordig is Angelina Jolie een single mama en de tijd leek voor haar rijp te zijn om ook zo naar buiten te treden met haar zes kinderen. Sinds de aankondiging van haar scheiding met Brad Pitt heeft ze zichzelf en haar gezin wat uit de schijnwerpers gehouden, maar voor de première van haar nieuwste film 'First They Killed My Father' mocht natuurlijk niemand ontbreken.

Bijzonder is trouwens dat haar oudste twee zonen Maddox en Pax aan de film hebben meegewerkt. De eerste als executive producer, omdat de film gaat over zijn geboorteland Cambodja, en de tweede als fotograaf op de set. Angelina Jolie was dan ook een trotse moeder. "Het was leuk om met hen samen te werken. Toen ik eens stiekem achterom keek en hen zag samenwerken met de crew vond ik dat fantastisch", zei ze in een interview met E! News.

Over hoe ze nu haar huishouden runt als alleenstaande moeder, had ze ook iets te vertellen. "Ze worden wat ouder en dus helpen de oudste kinderen de jongere waar het kan. Dat werkt behoorlijk efficiënt."