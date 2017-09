Brussels Airlines mag reeks activiteiten van Thomas Cook Airlines Belgium overnemen

De Belgische Mededingingsautoriteit stemt in met de gedeeltelijke integratie van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) in Brussels Airlines. De transactie zorgt niet voor een significante beperking van de mededinging op de markt voor passagiersvervoer met lijnvluchten volgens vaste dienstregeling en de markt voor groothandelsverkoop van vliegtuigstoelen aan touroperatoren, luidt het in een persbericht.