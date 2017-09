Vrouw dreigt zichzelf en kind te doden: geen gewonden

In het plaatsje Farciennes (Henegouwen) is de politie dinsdagochtend binnengevallen in een woning waar een vrouw zich samen met haar kind verschanste. De vrouw was gewapend met een keukenmes en dreigde zichzelf en het kind te doden. Er vielen geen gewonden.

De politie kwam dinsdagochtend massaal ter plaatse bij een woning in het centrum van Farciennes (Henegouwen). Daar had een vrouw rond 07.00 uur zich met haar dochter opgesloten na een familieconflict. Ze had een keukenmes en dreigde zichzelf en het kind van het leven te beroven.

De politie stelde een veiligheidszone in en er kwamen speciale eenheden ter plaatse.

Geen gewonden

Rond 10.40 uur viel de politie de woning binnen. Zowel het kind als de vrouw konden ongedeerd naar buiten worden gebracht.