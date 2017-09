Winterspelen in Zuid-Korea gaan door ondanks crisis in buurland Noord-Korea

De oplopende crisis in Noord-Korea vormt momenteel geen veiligheidsrisico voor de Winterspelen die in 2018 plaatsvinden in Pyeongchang in Zuid-Korea. Dat vindt voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité.

“We staan in contact met alle betrokken landen. In de gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen bestaat er geen twijfel over de Winterspelen van 2018”, zei de IOC-preses maandag (plaatselijke tijd) tijdens een bijeenkomst in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Bach zei dat hij hoopt op een diplomatieke oplossing van de crisis voordat de Spelen op 9 februari volgend jaar beginnen. Ook liet hij weten dat de deur open staat voor sporters uit Noord-Korea en dat het IOC bereid is hen te ondersteunen tijdens het kwalificeren.

De leden van het IOC zullen woensdag in principe de toewijzing van de Olympische Spelen van 2024 aan Parijs en 2028 aan Los Angeles officialiseren. In juli werd daarover een akkoord gesloten tijdens een buitengewone vergadering van het IOC in Lausanne.