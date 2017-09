Weer slachthuis onder vuur na undercovervideo (opgelet, schokkende beelden)

Brussel - Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft undercoverbeelden gemaakt die opnieuw wantoestanden in een Belgisch slachthuis aantonen. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in een slachthuis van de groep Verbist in Izegem zwaar worden mishandeld. Animal Rights eist dat het slachthuis onmiddellijk dicht gaat.

Runderen worden met stokken in een box gejaagd en krijgen elektrische schokken, wat verboden is. Vervolgens wachten de dieren in doodsangst op hun lot, terwijl ze zien hoe andere runderen bij hun poten worden opgehangen en hoe slachters hen de keel doorsnijden. In veel gevallen worden de dieren onverdoofd geslacht.

Bij de groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht. Het vlees komt terecht in de schappen van onder meer Delhaize, Colruyt en Carrefour.

Zaakvoerder Louis Verbist (73) beweert dat zijn slachthuis “volgens de regels van de kunst” handelt. “Deze filmpjes sterken mij in mijn ambitie om nóg sterker in te zetten op dierenwelzijn”, reageert bevoegd Vlaams minister Ben Weyts.