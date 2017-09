Urban lofts vlak bij Oudaan snel verkocht

Antwerpen - De Antwerpse schrijver Maurice Gilliams (1900- 1982) woonde er ooit. Nu wordt het pand in de Lange Gasthuisstraat omgevormd tot verschillende lofts en winkels.

Het is dan ook geen toeval dat het gebouw op het huisnummer 13 na renovatie de naam ‘Gilliams Lofts’ krijgt.

De verbouwingen zijn nog volop bezig, maar alle lofts zijn wel al verkocht. Het gelijkvloers is gekocht door de buurman, tevens eigenaar van kledingzaak Verso. Hoe hij het pand gaat invullen is nog niet duidelijk.

In het gebouw komen tien compacte urban lofts met één slaapkamer, zeven ruime luxeappartementen met een oppervlakte van 143 tot 180 vierkante meter en drie penthouses van meer dan 300 vierkante meter.

Parkeergarage

Een Kempense aannemer en projectontwikkelaar DCA zijn volop bezig met de werken in het appartementsblok, dat op een boogscheut van het Mechelseplein en de Oudaan ligt.

In een vorig leven werd het gebouw eveneens gebruikt voor woningen. “Het pand dateert van voor de Tweede Wereldoorlog en heeft binnenin een karakteristieke boogvorm. Op elke verdieping waren er verschillende kleinere kamers achter elkaar. Door een aantal muren weg te halen, maken we de ruimtes groter. En in de ondergrondse verdieping wordt er een parkeergarage gebouwd. De auto’s gaan via een lift naar de garage”, zegt Luc Neefs, bestuurder van DCA.

Het project moet in de loop van 2018 klaar zijn.

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

www.dca.be