Greg Van Avermaet na cynisch applausje van Peter Sagan: “Hij zal wat nerveus zijn voor het WK”

Een applausje, of beter een cynisch applausje, kreeg Greg Van Avermaet zondagavond van Peter Sagan op de finishlijn in Montréal. De wereldkampioen kon het niet pruimen dat hij geen steun had gekregen in de achtervolging op de vluchters. Dat de twee topfavorieten voor het WK elkaar steeds beter in de gaten houden en hun koers op elkaar afstemmen, is alleen maar goed voor de Belgen.

De Canadese televisie vond het ­zondagavond niet nodig om de sprint van de achtervolgende groep te tonen en focuste op een derde herhaling van Diego Ulissi die Bakelants versloeg. Het schouwspel dat zich even later op de finishlijn in Montréal afspeelde, was nochtans de moeite. Greg Van Avermaet versloeg Peter Sagan en ­Michael Matthews in de prestige­sprint voor de zevende plaats. Het ­leverde Van Avermaet naast extra WorldTourpunten ook een cynisch applausje op van Sagan.

De wereldkampioen was kregelig. In de achtervolging op de 21 vluchters waren zijn pionnen van Bora-Hans­grohe opgesoupeerd en kreeg hij geen medewerking van de andere favorieten. Die hadden daar overigens het recht toe. Zowel Van Avermaet, met Teuns, Matthews, met Geschke, als Wellens, met Gallopin, hadden voorin een ploegmaat zitten. Toen Sagan dan op 5,7 kilometer van de finish een ­alles-of-niets-poging deed, zat Van Avermaet snel op het wiel. De ­olym­pische kampioen nam niet over en ­probeerde tweehonderd meter later een counter, waarna Sagan meteen in zijn wiel sprong. Beide kemphanen rookten dan de vredespijp tot de laatste driehonderd meter, gevolgd door het schertsende gebaar van Sagan.

In het BMC-kamp wilden ze gisteren liever niet te veel ingaan op het ­incident. Tijdens de wedstrijd hadden ze van de wrevel niets gemerkt. “Maar kennelijk vond Sagan dat Greg te weinig had meegewerkt in de achtervolging”, klinkt het laconiek in de ploeg. “Iets anders kan je er niet van maken. Trouwens: het gebaar was evengoed bedoeld voor Matthews. En de rest moet je maar aan Sagan zelf vragen.”

Geen steun

Sagan reageerde gisterenavond op zijn Instagramkanaal. “Ik probeerde de sprong naar voor te maken en zo de andere favorieten mee te brengen. Maar er was nauwelijks samenwerking en ik kreeg geen steun. Ik was niet van plan om al het werk zelf op te knappen, dus bleven de vluchters vooraan. Maar zo zit het wielrennen nu eenmaal in ­elkaar en dat moet ik accepteren.”

Foto: Photo News

De gepikeerde houding van Sagan in Montréal was ook de andere aan­wezige Belgen opgevallen. “Hij moet zich niet verongelijkt voelen. Heel het jaar doet hij alsof wielrennen voor hem niet meer is dan een hobby. Maar als hij dan eens verliest, hangt hij het klein kind uit.” Een andere landgenoot zei dat Sagan zich alweer niet populair heeft gemaakt bij zijn collega’s. “Hij zal wat nerveus zijn voor het WK.”

Van Avermaet: “Hij was gefrustreerd, maar ik ook”

“Ik heb het applaus van Sagan gehoord en gezien, ja”, reageert Greg Van Avermaet. “Peter was gefrustreerd over het koersverloop. Maar ik was net zo ontgoocheld over de finale.”

“Als je de benen hebt om te winnen en je kunt door omstandigheden niet meespelen voor de eerste plaats, dan ben je niet tevreden”, zei Van Avermaet, die gisterochtend alweer in Brussel was. “We rijden allebei nooit om tweede of zevende te worden, maar we zaten in een ambetante situatie. Dit was voor beiden een gemiste kans.”