Portugese winnaar Songfestival moet stoppen met zingen

Salvador Sobral (27, foto), de jongeman die in mei het Eurovisiesongfestival won met het tedere liefdesliedje ‘Amar Pelos Dois’, moet een tijdlang stoppen met zingen wegens hartproblemen.

Dat Sobral sukkelt met zijn hart was al bekend toen hij in Kiev aantrad voor Portugal, maar nu moet hij zijn zangcarrière op pauze zetten. Vrijdag doet Sobral nog een laatste optreden in het Portugese Estoril, maar daarna gelast hij al zijn concerten af. Die vonden allemaal in zijn thuisland plaats, want mede door zijn zwakke gezondheid, werkte hij nog niet aan een internationale carrière. Sobral zegt trouwens niet echt geïnteresseerd te zijn in een wereldwijde doorbraak.