Britse ngo beschuldigt Antwerpen van handel in bloeddiamant uit Zimbabwe

De Antwerpse diamantsector zou partijen diamant verkocht hebben voor rekening van het leger van de Zimbabwaanse dictator Mugabe. Nonsens, reageert diamantkoepel AWDC.

Op 12 december 2013, op 24 maart 2014 en nog eens in december van dat jaar werden voor het eerst drie partijen diamant uit Zimbabwe aan de markt aangeboden via de Antwerpse diamantbeurzen. Dat betekende een doorbraak, deelde de Antwerp World Diamond Centre (AWDC) in 2013 mee. Zimbabwe stond wegens het regime van Robert Mugabe wel onder een interna­tionale boycot.

In 2006 werd in het zuidoosten van Zimbabwe het Marange-veld ontdekt. De eerste diamant werd, ondanks de boycot, via Dubai verhandeld. Pas in 2013 hief Europa de ban op. Voorwaarde was dat de diamant niet werd verhandeld door personen of instellingen die op de verbodslijst bleven.

Geen harde bewijzen

Daar wringt het schoentje, meent het Britse Global Witness, een nauw bij gewezen premier Tony Blair aanleunende ngo. De diamant kwam onder meer uit de concessie van het Chinese Anjin. Achter Anjin schuilt, aldus de ngo, een ruime participatie van de veiligheidsdiensten van Mugabe. Volgens Global Witness zou Antwerpen de sancties overtreden kunnen hebben.

AWDC ontkent krachtig en wijst erop dat er geen harde bewijzen zijn. Bovendien stond Anjin niet op de sanctielijst.