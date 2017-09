Cocaïnesmokkelaar wil bestseller ‘Borgerokko Maffia’ uit de winkelrekken

Cocaïnesmokkelaar Said F., lid van de beruchte Turtle-bende, wil het boek Borgerokko Maffia van Humo-journalist Raf Sauviller laten verbieden. F. meent dat het boek zijn “goede naam” aantast.

Borgerokko Maffia, het boek over het wereldje van Antwerpse cocaïnesmokkelaars, kwam in april uit en groeide uit tot een absolute bestseller. Volgens de uitgever werden er al meer dan zevenduizend exemplaren verkocht. Het boek kwam uit op het moment dat Antwerpen meer en meer in de greep raakte van schietpartijen en brandbomaanslagen die gelinkt waren aan het drugsmilieu.

In het boek beschrijft Raf Sauviller hoe het district Borgerhout zich ontwikkelde tot Coke City, waar jonge en met cocaïne rijk geworden criminelen de lakens uitdelen. Een van de criminelen die in het boek beschreven wordt, is de 41-jarige Said F., die in de Antwerpse onderwereld vooral bekend is onder zijn bijnaam Zonnepit.

Diefstal met geweld

Said F. liep in het verleden veroordelingen op wegens diefstallen met geweld en handel in verdovende middelen. F. was een van de leden van de Turtle-bende die in 2012 op de vlucht moest voor een groep Nederlandse drugscriminelen, die hen wilden liquideren omwillen van een drugsdiefstal. In 2014 overleefde F. een moordaanslag in de Rapido Snack in de Paleisstraat.

F. is niet blij met de aandacht die hij krijgt in het boek van Raf Sauviller. Als het van hem afhangt, wordt het boek uit de handel gehaald. “Of op zijn minst moeten een aantal passage aangepast worden”, zegt advocaat Tim Smet. “Mijn client stelt dat enkele passages absoluut niet met de waarheid stroken. De zaak was aanvankelijk aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Antwerpen, maar die heeft het dossier doorverwezen naar Gent.”

Uit de dagvaarding blijkt dat F. meent dat zijn goede naam door het boek in het gedrang komt. “Ik vraag me af hoe je iemands goede naam in het gedrang kunt brengen als er al lang geen sprake meer is van een goede naam?”, vraagt Toon De Schepper, de advocaat van Sauviller, zich af.

De zaak werd al in juni ingeleid, maar de behandeling ervan zal nog lang op zich laten wachten.